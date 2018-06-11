Самолет, следовавший из ирландского Балфаста на Ибицу совершил вынужденную посадку во Франции из-за надутой пьяным дебоширом на борту секс-куклы, сообщает The Sun.

Виновник экстренной посадки, поведение которого экипаж характеризовал как "разрушительное" и "агрессивное", был задержан в аэропорту Тулузы.

Представители авиакомпании Jet2 сообщили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и продолжал пить в салоне самолета купленный в аэропорту алкоголь из duty free, что категорически запрещено.

В авиакомпании добавили, что после инцидента внесли буйного пассажира в "черный список": он никогда больше не сможет воспользоваться ее услугами. Кроме того, авиакомпания будет настаивать на привлечении дебошира к ответственности.

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