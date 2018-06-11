В Украине жители квартир получили возможность заключить договор с компаниями-подрядчиками, которые займутся поддержанием надлежащего состояния дома и придомовых территорий. Соответствующие нормы закона о ЖКХ уже вступили в силу.

"С 11 июня начинается полномасштабная реформа на рынке управления жилья. Управителей по своим домам будут определять сами жильцы. Правда, придется еще подождать принятых постановлений о правилах предоставления услуг по управлению. Но это не мешает выбирать управителей и заключать договоры. Итак, реформа (ЖКХ, - Прим.Ред.) начинается", - сказала замглавы парламентского комитета по вопросам ЖКХ, нардеп от "Самопомочи" Алена Бабак, передает "Громадське".

Речь идет об уборке лестничных клеток, обслуживании лифтов и систем диспетчеризации, систем вентиляции, поливе клумб и газонов, уборке снега, освещении коридоров, лестничных клеток и придомовых территорий, при необходимости - уничтожении грызунов и насекомых. Нововведение касается всех многоквартирных домов, кроме тех, которые образовали ОСМД и решили самостоятельно обслуживать общие и придомовые территории. Если жители дома не определились с формой управления, управляющего для них на конкурсной основе должен избрать исполнительный орган местной власти.

Жители квартир могут на собрании избрать своего представителя или нескольких представителей, которые от имени всех заключат договор об управлении домом со специальным предпринимателем - управляющим.

Таким управляющим сможет стать ФЛП или юрлицо, которое обязуется заботиться об общем имуществе жильцов дома и вовремя ремонтировать его, - и будет получать за это деньги. Условия такого сотрудничества должны быть закреплены в договоре, который подписывает уполномоченный представитель жильцов дома и управитель.

Сколько будут стоить услуги управляющего - стороны договариваются между собой. Сумма может меняться по согласию сторон и согласно заключенному договору. Также в договоре должна быть смета расходов на содержание дома и прилегающих территорий.

Некоторые права управляющего предусмотрены в самом законе - например, требовать от жильцов квартир вовремя ремонтировать то, что они сломали. Другие права управляющего можно прописать в договоре по желанию жителей квартир - например, предоставлять в аренду общее имущество жильцов дома.

С обязанностями так же. Согласно закону, управляющий обязан заключать договоры с подрядчиками об определенных работах и услугах, в частности - о поставках электричества для лифтов и освещении коридоров и улицы возле дома. Жители квартир могут существенно расширить обязанности управляющего, если захотят - это фиксируется в договоре. Например, поручить управляющему собирать деньги на ремонт и нанимать людей для его проведения (при этом вся информация о движении средств должна быть доступна владельцам квартир).

Как сообщала "Страна", в Минсоцполитики пообещали, что инспекторы не будут проверять холодильники при назначении субсидий.

Кабинет министров 27 апреля внес изменения в программу предоставления субсидий. Отныне граждане не будут получать помощи от государства на оплату коммунальных услуг, если в собственности семьи есть авто, которому менее 5 лет, кроме мопеда и авто, предоставленных органом соцзащиты населения.

Также субсидию не будут предоставлять, если площадь квартиры превышает 120, а площадь дома - 200 квадратных метров, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Напомним, что владельцам домов разрешили самим устанавливать общие счетчики тепла и воды.