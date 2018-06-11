Антикоррупционные органы готовят подозрения отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна и народных депутатов Сергея Лещенко (БПП) и Вадима Рабиновича (Оппозиционный блок).

Об этом передает INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Подозрение по Омеляну на финальном этапе. Также готовят подозрение по Лещенко и собирают материалы на подозрение Рабиновичу", - рассказал собеседник.

Отметим, что ранее Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных.

Кроме того, несоответствия в декларации были обнаружены и у нардепа Вадима Рабиновича.

Кстати, НАБУ начало расследование по земле Рабиновича.

В свою очередь Лещенко ранее оказался в центре скандала из-за покупки квартиры, в которой некоторые усмотрели коррупционную составляющую. Однако в итоге Печерский районный суд окончательно закрыл это уголовное производство.

В то же время, учитывая отсутствие официальной информации о готовящихся подозрениях против указанных политиков, нельзя утверждать, связаны ли они с этими делами.

Ранее "Страна" сообщала, что министр Омелян получил предписание НАПК из-за главы ГП "Морской торговый порт Усть-Дунайск".

Также НАБУ разрешили прослушивать телефонные разговоры по делу о роскошной квартире нардепа Лещенко.