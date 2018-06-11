В течение следующих двух недель планируется обновить аудиообъявления в поездах Киевского метрополитена. Первой линией, на которой обновят записи голосов дикторов, станет "синяя ветка".

Об этом говорится в пресс-службе столичного метро.

"Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции "Петровка" на "Почайну", диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений и осовременивания", - сказала пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, киевское метро будет перезаписывать все объявления с помощью компании Tak Treba Production. В рамках социального проекта услуги по озвучиванию будут предоставляться бесплатно.

В метро изменят аудиобъявление названий станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и тому подобное.

Первой линией, на которой обновят голоса, станет синяя ветка метро.

"Английский вариант, по-прежнему будет озвучиваться носителем языка. Во время подбора и тестирования голоса, мы использовали нашу базу дикторов и многолетний опыт над разноплановыми кампаниями для массового восприятия. Этот некоммерческий проект - наша инвестиция в качественные изменения столицы", - сказал директор Tak Treba Production Дмитрий Мельник.

Как сообщала "Страна", киевляне не поддержали запланированное на середину июля повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 8 грн. В процессе общественного обсуждения на сайте КГГА, которое проходило с 17 мая по 3 июня, "против" высказались 993 человека, а "за" - только 294.