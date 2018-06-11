Министерство финансов США сообщило о введении санкций против троих граждан России и пяти компаний, которые ведомство считает связанными с ФСБ. Об этом сообщается на сайте министерства.

Под санкции попали компании Digital Security, ERPScan, Embedi, Научно- исследовательский институт "Квант", "Дайвтехносервис".

Кроме того, в список вошли бизнесмен Владимир Каганский, которого Минфин называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

Санкции вводятся из-за причастности организаций и физических лиц к кибератакам, а также на основании принятого год назад закона об усилении санкционного режима в отношении России.

Вся собственность и активы указанных лиц, подпадающих под юрисдикцию США, блокируются, а американским компаниям запрещается участвовать в сделках с ними. 

Ранее сообщалось, что власти США внесли в список антииранских санкций украинскую авиакомпанию "Дарт".

Также мы писали, что компанияя Webmoney, попавшая под санкции СНБО, "заморозила" деньги украинцев до 2021 года.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!