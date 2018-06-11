Министерство финансов США сообщило о введении санкций против троих граждан России и пяти компаний, которые ведомство считает связанными с ФСБ. Об этом сообщается на сайте министерства.

Под санкции попали компании Digital Security, ERPScan, Embedi, Научно- исследовательский институт "Квант", "Дайвтехносервис".

Кроме того, в список вошли бизнесмен Владимир Каганский, которого Минфин называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

Санкции вводятся из-за причастности организаций и физических лиц к кибератакам, а также на основании принятого год назад закона об усилении санкционного режима в отношении России.

Вся собственность и активы указанных лиц, подпадающих под юрисдикцию США, блокируются, а американским компаниям запрещается участвовать в сделках с ними.

Ранее сообщалось, что власти США внесли в список антииранских санкций украинскую авиакомпанию "Дарт".

Также мы писали, что компанияя Webmoney, попавшая под санкции СНБО, "заморозила" деньги украинцев до 2021 года.