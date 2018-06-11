"Стране" стали известные новые детали расследования убийства семьи близких родственников кума бывшего президента Виктора Януковича - дочери, зятя и внука опального экс-главы Великоновоселковского района Донецкой области Валерия Ширы. Речь идет о шокирующем преступлении, когда в собственном доме в Великой Новоселке 6 декабря 2017 года были найдены зарезанными супруги Владимир и Лариса Дегтяренко, а также их сын Валерий.

По подозрению в совершении убийства из корыстных побуждений под стражей почти четыре месяца содержатся трое мужчин, ранее имевшие тесные связи с добровольческим движением и батальоном "Донбасс". Это ветераны АТО Петр Салама (позывной "Водила") и Сергей Ластивка (известен как "Богуслав"), а также входивший в состав "Внутреннего корпуса" "Донбасса" Константин Скирда (прозвище - "Герман"). Последний после своего задержания признал вину в преступлении, и как писала "Страна", активно сотрудничает со следствием.

Благодаря информации, полученной оперативниками от "Германа", 4 мая были изъяты фрагменты ручки и лезвие ножа, которым, как считают в полиции, и зарезали семью Дегтяренко. В судебных материалах указано, что улику после совершения преступления спрятал "Богуслав". Причем сделал это неподалеку от места расположения тайника еще одного важного вещдока в деле - винтовки, на которой обнаружены следы ДНК "Водилы".

Кроме того, Скирда подробно рассказал, как у добробатовцев созрел план ограбления и убийства семьи зажиточных фермеров. С его слов следствие представляет картину совершенного преступления так. Якобы в ноябре 2017 года односельчанин четы Дегтяренко Салама из корыстных побуждений предложил такой план "Богуславу" и "Герману".

"Водила", которому вменяется пособничество жестокого преступления, якобы пообещал указать место жительства семьи Дегтяренко, предоставить сообщникам оружие для осуществления нападения и сбросить на банковскую карточку деньги для подготовки к преступлению (в частности, для заправки авто).

За неделю до убийства, в конце ноября, Ластивка и Скирда прибыли в Великую Новоселку на "разведку", где встретились с "Водилой". Тот показал сообщникам дом, где живет семья Дегтяренко, указал на пути подхода к строению и предоставил детальный распорядок дня фермеров. Дополнительно предупредив подельников о возможной настройке камер видеонаблюдения на территории имения.

5 декабря после обеда злоумышленники вновь прибыли в поселок, предварительно закупив пластиковые строительные стяжки, скотч и нож. Ластивка и Скирда вновь встретились с Саламой, который передал им ружье с патронами. И около 19:00 "добробатовцы" пошли на дело.

Из судебных материалов следует, что грабители шли на дело не с пустыми руками. Так, "Герману" достался предмет, внешне напоминающий пистолет, а "Богуслав" держал наперевес заряженное ружье, полученное им от Саламы. Подойдя к дому на Лиманном переулке, парочка перемахнула через забор, и зашла на веранду непосредственно около входа в жилище Дегтяренко.

Оказавшись здесь, преступники решили выманить хозяина дома, для чего подняли шум. Скирда поднял с земли металлический предмет и бросил его на пол. Этот план сработал: из дома вышел глава семейства Дегтяренко - Владимир. Грабители, угрожая оружием, приказали мужчине лечь на пол, связали его и замотали глаза липкой лентой.

Аналогичная участь ожидала его супругу Ларису Дегтяренко, которая вышла в коридор из кухни, услышав шум на веранде. А затем и сына фермеров Валерия, которого обнаружил на втором этаже дома Скирда и под дулом пистолета заставил спуститься к родителям.

После этого Ластивка потребовал у Ларисы Дегтяренко передать грабителям все деньги, которые есть в их доме. Та указала ему на шкаф, где хранились наличные сбережения семьи. Но это не спасло жизни родственников семьи кума Януковича.

Скирда утверждает, что забрав добычу он вытащил нож, которым нанес удар в шею лежащему на полу Владимиру Дегтяренко. После чего передал холодне оружие Ластивке, который сначала нанес три удара ножом в шею лежащей на полу Ларисе, а затем приступил к истязанию Валерия Дегтяренко. Юноше убийца нанес удар в область шеи, после чего еще дважды пырнул его в затылок головы.

При этом, "Богуслав" заметил, что глава семейства фермеров по-прежнему жив, и подал признаки жизни. Тогда Ластивка вернул нож Скирде. Тот еще раз ударил клинком Владимира Дегтяренко в шею и туловище, а затем "Богуслав" дважды ударил ножом фермера в шею. Всего на его теле насчитали семь проникающих ранений холодным оружием.

Убедившись, что семья родственником кума Януковича мертва, Скирда и Ластивка покинули дом на Лиманном переулке. И в дальнейшем поделили между собой добычу в Великой Новоселке. В судебных материалах не конкретизируется, о какой именно сумме денег идет речь, но ранее следствие оперировало цифрами в 40 или 50 тысяч гривен. Известно лишь, что 15% от награбленного потребовал отдать ему Салама.

После резни в доме семьи кума бывшего президента Салама выставил требования предоставить ему 15% от похищенной суммы. Который (как, к слову и Ластивка) отрицает какую-либо причастность к зверскому убийству в родном селе. "Водила" заявляет, что обвинения против него строятся исключительно на признательных показаниях Скирды, которые якобы были получены в результате физического и психологического давления на "Германа" со стороны правоохранителей.

Жовтневый райсуд Мариуполя эти доводы защиты Петра Саламы не принял во внимание, продлив безальтернативный арест ветерана АТО до 3 августа. Аналогичное решение было вынесено и в отношении его побратима Сергея Ластивки, а также главного "актива" следствия по делу о резне в Великой Новоселке - Константина Скирды.

Кроме того, постановление прокуратуры Донецкой области срок расследования дела об убийстве семьи кума Виктора Януковича продлен до 15 августа. До истечения этого срока оперативники планируют получить выводы молекулярно-генетической, судебно-трасологической и судебно-медицинской экспертизы найденного орудия преступления, а также сопоставить их с ДНК-профилями подозреваемых.

Подробнее о деталях и подоплеке жестокого убийства дочери, зятя и внука Валерия Ширы читайте в материале "Страны" "40 тысяч для ветеранов АТО".