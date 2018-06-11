В понедельник, 11 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын, который передвигается по Сингапуру в автомобиле без номеров и с флагами КНДР, в сопровождении приближенных вечером выехал с территории отеля "Сент-Реджис" для тура по городу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN.

По данным телеканала, Ким Чен Ына сопровождают младшая сестра Ким Е Чен и вице-председатель ЦК Трудовой партии КНДР по международным делам Ли Су Ён.

Первой остановкой Ким Чен Ына будет природный парк "Сады у залива". Также он посетит развлекательный комплекс Sky Park, расположенный на высоте 200 метров на крыше пятизвездочного отеля Marina Bay Sands.

Кроме того, высокопоставленный иностранный гость планирует прогуляться по Юбилейному мосту – еще одной достопримечательности Сингапура, откуда открывается вид на набережную.

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп прибыли в Сингапур в воскресенье для проведения двусторонней встречи, которая запланирована на 12 июня.

Их встреча пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее организаторы двустороннего саммита США-КНДР сообщили, что не могут определиться, кто будет платить за проживание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По некоторым данным, покрыть расходы на проживание намерен президент США Дональд Трамп.