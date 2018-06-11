Финансист Джордж Сорос обсуждал с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым условия приватизации крупнейшего газодобывающего предприятия в Украине - ПАО "Укргаздобыча".

Об этом в интервью ЭП заявил бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев.

"Я писал по просьбе Джорджа одну бумагу о планах реформы компании "Нафтогаз" и газового рынка. Тогда сам Коболев все время говорил, что он видит будущее "Нафтогаза" в виде газовой биржи, которая бы была гарантом всех сделок", - сказал Пономарев.

На уточняющий вопрос о том, какова роль в этом документе отведена "Укргаздобыче" он ответил: "по мировым меркам это небольшая компания, которую бессмысленно держать в государственных руках. Я бы ее приватизировал, но не как одну компанию, а разделил бы ее на три части, запретив этими тремя частями владеть одной группе. Изначально, насколько я могу судить, и Коболев, и Витренко эту идею поддерживали".

По его словам, потом у руководителей "Нафтогаза" встала проблема о том, "как в нынешней политической ситуации предотвратить попадание этих кусков "Укргаздобычи" в олигархические руки".

"Но они все равно стоят на позиции за приватизацию. Для них она выглядит как продажа ограниченного пакета "Укргаздобычи", например 25% акций, иностранному институту типа ЕБРР, что приватизацией не является", - говорит Пономарев.

На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли Сорос идею деления "Укргаздобычи" на три части с целью дальнейшей приватизации, он ответил: "Да, мне он всегда говорил, что считает так же".

Также Илья Пономарев сообщил, что именно Джордж Сорос выступил коммуникатором его знакомства с руководством "Нафтогаза".

Ранее "Страна" сообщала, что "Укргаздобыча" стала самым крупным плательщиком налогов в прошлом году.

Также плюс 50% к платежкам. Чем обернется для украинцев новое повышение цены на газ.