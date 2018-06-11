В ночь на 11 июня на Прикарпатье, в селе Новица Калушского района, сгорел самый большой деревянный храм Западной Украины - Спасо-Преображенская церковь Киевского патриархата, передает ТСН.

Местные жители до приезда пожарных начали самостоятельно тушить пламя в 3 ночи, однако все напрасно. Огонь быстро охватил деревянное здание.

По словам пономаря, накануне, когда храм закрывали, зажженных свечей не оставляли, а свет выключили.

"Никто из людей не пострадал. На пожаре спасены: одно вспомогательную здание церкви, одна колокольня и пять рядом расположенных жилых домов. Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 м2", – информирует пресс-служба ГСЧС.

Спасо-Преображенская церковь Киевского патриархата являлось уникальной, потому что это самая большая деревянная церковь Западной Украины. Храм по размерам уступает только Троицкому собору, в городе Новомосковск. Церковь построена и освящена 19 августа 1938 года.

Фото: Youtube.com/ОлегЯрема

Как сообщала "Страна", в Киеве сгорела квартира на Борщаговке, хозяина нашли мертвым.

Ранее в Киеве на Лесном сгорела ветеринарная клиника.

Мы писали, что в Киеве пенсионерка сгорела в собственной квартире.