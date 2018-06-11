Мэр Смелы Черкасской области Алексей Цибко попал в ДТП в Кагарлыкском районе под Киевом. Об этом сообщает местное издание "Обо всем".

По словам Цыбко, он уходил от столкновения с автомобилем, который двигался на него. Увернувшись в маневре, он вылетел с трассы.

"Меня госпитализировали в больницу в Мироновке. У меня сломаны ребра. Пострадавших в результате аварии больше нет. Чтобы избежать столкновения, я взял резко влево и фактически положил автомобиль на бок. Сейчас я уже дома, нахожусь на больничном. В медучреждении прошел все обследования, полиция взяла все анализы", - рассказал Цыбко.

Автомобиль городского главы Mitsubishi Pajero Sport в результате ДТП получил значительные повреждения. По словам Цыбко, автомобиль невозможно починить.

Мэр Смелы Черкасской области Алексей Цибко Фото: comments.ua

Напомним, в марте 2016 года на Цибко напали представители "Правого сектора".

Скандал разгорелся, когда мэр во время сессии отказался вносить на повестку дня вопрос об объявлении ему недоверия. По его словам, над этим решением должны были поработать юристы и предложил депутатам рассмотреть этот вопрос на следующей сессии. После этого представители "Правого сектора" набросились на мэра.

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