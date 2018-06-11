Командование ООС сократит количество блокпостов на территории Луганской области с 15 до 8. Также решено разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов.

Об этом в понедельник, 11 июня сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"Уделили внимание функционированию блокпостов. По решению командования ООС, (операции объединенных сил - Прим.Ред.) предусмотрено сокращение их количества на территории области с 15 до 8. На двух стационарных блокпостах "Лисичанск-Бахмут" и "Кременная-Лиман" ведется оптимизация работы: обеспечение водоснабжения и водоотведения, освещения, асфальтирование и тому подобное", - написал Гарбуз в понедельник на своей странице в Facebook.

Гарбуз также сообщил, что дал поручение руководителям департамента финансов и управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов.

"Вопрос безопасности на транспорте, соблюдение правил перевозок пассажиров и грузов, движения негабаритного транспорта находится на моем личном контроле", - сообщил он.

Кроме того, он отметил, что на совещании поднимался вопрос борьбы с оборотом наркотических средств. "Поручил усилить работу всех ответственных и направить ее на результат - раскрытие и привлечение к ответственности виновных в совершении наркопреступлений", - сообщил он.

Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

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