Российский телеведущий Иван Ургант опроверг ранее появившиеся в СМИ данные о том, что он получил израильское гражданство.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я действительно уехал в Израиль... на два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином РФ, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь", — подчеркнул Ургант.

Фото: instagram.com/urgantcom

Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, новый паспорт он якобы получил 10 июня в аэропорту Бен-Гурион.

Ранее "Страна" сообщала, что олигарх Абрамович получил гражданство Израиля, - СМИ.

Также телеведущий Леонид Парфенов переехал в Израиль на ПМЖ.