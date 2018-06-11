Лесной пожар в Киеве подбирается к ТЭЦ-6. Фото
В понедельник в Киеве возник пожар на открытой территории на улице Пуховской, в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает киевское управление ГосЧС.
Информация о возгорании была получена в 14:18. К месту вызова немедленно были направлены пожарные из ближайших подразделений.
"По прибытию было установлено, что горит травяной настил на территории около 3 га. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших источников. Чтобы предотвратить распространение пожара на большую площадь, по периметру с помощью автотракторной техники были пропаханы полосы земли.
Сейчас на месте работает семь единиц техники и 20 человек личного состава. Тушение пожара пока продолжается. Причина его возникновения выясняется.
Отметим, что неподалеку, на улице Пуховской, 16, находится ТЭЦ-6, которая обеспечивает электроэнергией и теплом северные и северо-восточные районы Киева.
Фото: facebook.com/KyivOperativ/
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
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