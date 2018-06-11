В понедельник в Киеве возник пожар на открытой территории на улице Пуховской, в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает киевское управление ГосЧС.

Информация о возгорании была получена в 14:18. К месту вызова немедленно были направлены пожарные из ближайших подразделений.

"По прибытию было установлено, что горит травяной настил на территории около 3 га. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших источников. Чтобы предотвратить распространение пожара на большую площадь, по периметру с помощью автотракторной техники были пропаханы полосы земли.

Сейчас на месте работает семь единиц техники и 20 человек личного состава. Тушение пожара пока продолжается. Причина его возникновения выясняется.

Отметим, что неподалеку, на улице Пуховской, 16, находится ТЭЦ-6, которая обеспечивает электроэнергией и теплом северные и северо-восточные районы Киева.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в лесу Чернобыльской зоны общими усилиями потушили еще один пожар.

"Страна" сообщала, что в Киеве на Лукьяновке загорелся автобус, в небо поднимается столб дыма.

Также мы рассказывали, что в центре Киева загорелся исторический дом Гинзбурга.