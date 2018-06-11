Вандалы похитили самого известного кота Одессы
В Одессе неизвестные похитили известную скульптуру "Кота Морриса", установленную на подоконнике здания Всемирного клуба одесситов по улице Маразлиевской. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причастные к похищению личности.
Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, скульптура была создана по образу любимого кота известного писателя и юмориста Михаила Жванецкого. Объект изготовлен из пластика "под бронзу".
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: dumskaya.net
Как сообщала "Страна", в Одессе вандалы обрисовали нецензурными надписями стену памяти Скрябина.
Также "Страна" писала, как в Одессе вандалы в камуфляже повалили памятный знак Жукову.