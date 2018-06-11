В Одессе неизвестные похитили известную скульптуру "Кота Морриса", установленную на подоконнике здания Всемирного клуба одесситов по улице Маразлиевской. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причастные к похищению личности.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, скульптура была создана по образу любимого кота известного писателя и юмориста Михаила Жванецкого. Объект изготовлен из пластика "под бронзу".

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", в Одессе вандалы обрисовали нецензурными надписями стену памяти Скрябина.

Также "Страна" писала, как в Одессе вандалы в камуфляже повалили памятный знак Жукову.