В России сборную Португалии, прилетевшую на ЧМ-2018 и осваивающую русский язык, торжественно встретили организаторы турнира.

На церемонии встречи девушка в традиционном народном костюме угостила лидера португальцев Криштиану Роналду караваем.

Отметим, что угощение для членов сборной Португалии сопровождала музыка из песни "Подмосковные вечера".

По данным журналистов, Роналду сидит на суровой диете, но тут пришлось уступить организаторам и съесть кусочек, чему португалец, очевидно, заметно обрадовался.

Видео: facebook.com/rianru

Как сообщала "Страна", два участника ЧМ-2018 провели товарищеский матч в Краснодаре. Игра близилась к ничейному результату, но тренер экс-чемпионов мира угадал с заменой.

Отметим, что Генеральный секретарь ООН намерен посетить матч сборной Португалии в Москве на ЧМ-2018.