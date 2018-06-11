Ложные сообщения о заминировании львовских бизнес-центров, которые регулярно поступают полицейским в течение последних двух недель, присылает абонент с территории Российской Федерации - из города Омск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области на своей странице в Facebook.

"Как установили сотрудники Управления СБУ во Львовской области, ложные сообщения о взрывчатке на территории Львовских бизнес-центров поступают с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SBULviv

Напомним, сообщения о минировании поступали на электронный адрес "Горячей линии Львова" неизвестный постоянно посылал сообщение о заминировании зданий.

Оперативники спецслужбы совместно с работниками Нацполиции выяснили, что письма поступали из сети российского интернет-провайдера Теле2. IP-адрес "телефонного террориста" зарегистрирован в Омске, РФ.

Ранее "Страна" писала, что во Львове на третий день "минирования" бизнес-центров зданий стало пять.

Как сообщала "Страна", в центре Афин взорвалась бомба, о которой предупреждал телефонный террорист.