В СБУ заявили, что "минер" бизнес-центров Львова сидит в Омске
Ложные сообщения о заминировании львовских бизнес-центров, которые регулярно поступают полицейским в течение последних двух недель, присылает абонент с территории Российской Федерации - из города Омск.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области на своей странице в Facebook.
"Как установили сотрудники Управления СБУ во Львовской области, ложные сообщения о взрывчатке на территории Львовских бизнес-центров поступают с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/SBULviv
Напомним, сообщения о минировании поступали на электронный адрес "Горячей линии Львова" неизвестный постоянно посылал сообщение о заминировании зданий.
Оперативники спецслужбы совместно с работниками Нацполиции выяснили, что письма поступали из сети российского интернет-провайдера Теле2. IP-адрес "телефонного террориста" зарегистрирован в Омске, РФ.
Ранее "Страна" писала, что во Львове на третий день "минирования" бизнес-центров зданий стало пять.
Как сообщала "Страна", в центре Афин взорвалась бомба, о которой предупреждал телефонный террорист.