В субботу, 23 июня, в Киеве с ночи перекроют Крещатик из-за праздника, посвященного Международному дню йоги.

Об этом говорится в распоряжении на сайте КГГА.

Международный день йоги 2018 в Киеве проходит ежегодно по инициативе Посольства Индии в Украине. Традиционно этом году праздничные мероприятия пройдут с 17:00 до 22:00.

Также с 18:00 до 23:00 на Крещатике пройдет марафон, в котором не будет победителей. "Ведь йога это не спорт, а философия жизни", — утверждают организаторы.

В этом году для европейского рекорда соберутся четыре тысячи участников. Новички и опытные, молодые и зрелые йоги смогут объединится в этот день в центре столицы, чтобы почувствовать теплую атмосферу во время совместной практики.

23 июня улица Крещатик в очередной раз станет полностью пешеходной на весь день.

Напомним, 17 июня в Киеве пройдет марш равенства "Киевпрайд" и часть столичных улиц будет перекрыта для движения транспорта. По соображениям безопасности детали мероприятия пока не разглашаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Европарламенте призвали украинскую власть выйти на ЛГБТ-марш в первых рядах.

Также организаторы ЛГБТ марша в Киеве ожидают 5000 участников.