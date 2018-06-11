Цены в промышленности Украины в мае 2018 года возросли до 0,8% после нулевого роста в апреле, на 0,3% - в марте, 1,2% - в феврале и 4,4% - в январе, сообщила Государственная служба статистики.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая текущего года рост цен производителей ускорился до 16,5% с 14,1% по итогам апреля, 15,9% - по итогам марта, при увеличении цен на 19,6% – по итогам февраля и 22% – по итогам января.

Причина роста - подорожание каменного угля, цена которого за месяц увеличилась на 4,3%, кокса и продуктов нефтепереработки – на 3,6%, нефти и газа – на 3,5%, энергии – на 3,3%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в мае повысились на 1,4%, а при поставках за пределы страны зафиксировано их снижение на 1,5%. В годовом измерении рост составил соответственно 18,9% и 8,5%.

С начала этого года цены производителей в Украине повысились на 6,8%, в том числе в пределах страны - на 8,3%, за ее пределы – на 0,6%.

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