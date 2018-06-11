В сети разгорается скандал вокруг известного интернет-магазина. Киевский маркетолог Роман Рыбальченко заявил, что купил в Stylus.ua ворованный гаджет. Там ему пообещали вернуть деньги. Но клиент не успокоился и разыскал СЕО компании Андрея Карпюка. Мужчины поссорились, и директор "Стилуса" ударил Рыбальченко.

Пострадавший публикует в сети фото разбитой брови и справку о побоях, но Карпюк утверждает, что "всего лишь" отвесил ему подзатыльник за нецензурную брань.

Эти высокие отношения между фирмой и клиентом разошлись по социальным сетям: статус Рыбальченко набрал уже тысячи перепостов и реакций. Кто-то однозначно поддерживает клиента "Стилуса", другие говорят, что это "черная" кампания против магазина.

В сети также вспомнили историю с "Цитрусом", откуда личные данные пользователей утекли к вымогателям. Руководству магазина с большим трудом удалось замять всю эту историю.

"Методичные удары кулаком". Версия потерпевшего

Как рассказал Рыбальченко на своей странице в Facebook, он приобрел в магазине Stylus "читалку" Amazon Kindle Paperwhite. Но привязать ее к аккаунту в Amazon у него не получилось. В общении с техподдержкой "Амазона" выяснилось, что гаджет имеет статус "украден / утерян".

Фото: facebook.com/Cooluck

Рыбальченко рассказал, что обратился в магазин, там предложили написать проблему на почту. Но киевлянин нашел знакомых в "Стилусе", которые решили его проблему:

"Я знал в этом магазине Вячеслава, который то-ли топ-менеджер, то-ли партнер CEO Стилуса Андрея Карпюка. Связался с ним, договорились, что товар верну и получу деньги назад быстро. Вячеслав мне верит, пруфы не нужны".

Несмотря на это, Рыбальченко решил по какой-то причине обратиться и к самому Андрею Карпюку, которого специально разыскал через знакомых в Одессе на конференции The MarketingJazzz Fest. И оттуда написал ему сообщение в Facebook, предложив встретиться здесь же, на мероприятии.

Фото: facebook.com/Cooluck

Из нижеследующего скриншота видно, что Рыбальченко, который уже, как говорилось выше, решил вопрос по гаджету, требует личной встречи с Карпюком и хочет отдать Kindle ему лично в руки. Тот в ответ пообещал проверить, в чем проблема и согласился встретиться лично, но не сию минуту - на конференции как раз шел доклад.

На это Рыбальченко обиженно бросил "Ой, все". После чего словесная ситуация между мужчинами начала накаляться. Карпюк позвонил своему клиенту, а потом быстро нашел его.

Фото: facebook.com/Cooluck

Вот как проходила эта встреча со слов Рыбальченко:

"Я сижу с открытым ноутбуком, чтобы показать чат с Амазоном и вдруг получаю шквал словесных обвинений с таким смыслом:

— Ты специально на конференцию приехал, чтобы меня найти?

— Зачем ты меня выдергиваешь с доклада?

Я как-то обалдеваю от такого потока фраз и спрашиваю:

— То есть, ты меня сейчас обвиняешь, что в твоем магазине мне продали "пи...нное" (ворованное)?

И тут Андрей на меня накидывается. Начинает ударять мой ноутбук об стол и пол, подскакивает ко мне и начинает наносить методичные удары кулаком мне в бровь".

Фото: facebook.com/Cooluck

По словам пострадавшего, в "скорой" ему наложили на бровь два шва. Рыбальченко оставил заявление в полиции.

"Ему был нужен конфликт". Что говорит директор "Стилуса"

Глава Stylus Андрей Карпюк рассказал, что все было немного не так, сообщает MC Today.

По его словам, на момент разговора вопрос с гаджетом уже был улажен (и это подтверждалось словами самого Романа Рыбальченко). "Но ему не нужны деньги, ему нужен конфликт", - заявил глава Stylus.

По словам Карпюка, Рыбальченко сразу начал ругаться матом: "Какого х** ты продаешь пи***ный товар?" Главу сети возмутило то, что ему хамят матом, и в ответ он дал собеседнику подзатыльник.

"Это релевантный ответ. Не как от владельца сети, а лично от меня", - заявил он.

Также Карпюк говорит, что удара в бровь не было, как и крови на лице Рыбальченко на момент его ухода.

Правда позже директор признал, что дело одним подзатыльником не обошлось. СЕО Stylus рассказал "Лиге", что "ткнул" маркетолога его же ноутбуком, тот прикрылся руками, и удар не дошел до головы.

Позже, по его словам, владелец еще раз встречался с Рыбальченко, извинился и попытался урегулировать конфликт. Это было в пятницу - а сегодня утром, после публикации статуса Рыбальченко, Карпюк позвонил ему и спросил, что нужно сделать, чтобы тот удалил свой пост в Facebook. "Он сказал: Я хочу 5 тысяч долларов за удаление поста", - рассказывает СЕО интернет-магазина.

Андрей Карпюк. Фото - Facebook

По его словам, Карпюк предлагал маркетологу оплатить врача, а Рыбальченко якобы посчитал нанесенный ему ущерб, - в том числе за ноутбук и за то, что не сможет 2 недели снимать свой видео-подкаст, - озвучил такую сумму и потребовал публичных извенений. Пока их от Карпюка никто не слышал.

Владелец Stylus уверяет, что не понимает, почему Рыбальченко вообще к нему обратился с проблемой по электронной книге. "Я владелец домена и торговой марки, я не учавствую в процессах компании. Мы сейчас собираем все доказательства тому, что проблема была решена еще до Одессы. Мой коллега предложил ему вернуть книгу, чтобы разобраться со всем, но он почему-то повез ее мне в Одессу", - делится Карпюк. Он считает, что все это - провокация и способ попиариться на его имени.

В свою очередь Рыбальченко сказал "Лиге", что это Карпюк предлагал ему 5, а потом 10 тысяч долларов компенсации - но ему нужны прежде всего публичные извинения. Также, по его словам, есть свидетель драки.

Реакция соцсетей

Соцсети, для которых склока двух интернетчиков стала темой дня, по-разному отнеслись к этой истории. Некоторые резко осудили магазин и его основателя. Другие заявили, что директор, конечно, неправ, но клиент сделал все, чтобы спровоцировать его.

Помимо личностных оценок комментаторы обсудили проблему "серых" девайсов на украинском рынке.

Журналист Сергей Митяев возмущен случившимся: "Когда уже бизнес поймет, что в 21 веке нельзя делать то, что они делают? Сейчас эту историю разнесут СМИ так, что мало не покажется. Но каждый такой случай напоминает, что репутация важна, и это самая лучшая защита для подобных ситуаций. И работать нужно над ней годами, чтобы она защищала. И уж точно не разрушать ее своими же руками".

Блогер Антон Ходза пишет: "Юкрейниан бузинесс эз ит ис. Ну что тут можно сказать. Что Стилус мутная контора, понял еще тогда, когда мне пытались напарить телефон младшей модели из серии по цене старшей (они визуально похожи, но разница в 2000 грн).

После этого я с этим МАФом дел не имел. А после истории этой с учредителем, мне понятно, почему они такие".

Журналист Татьяна Высоцкая удивляется, почему полиция не открыла дело за сбыт краденого: "Я подозревала, что в украинских магазинах продают краденое, но чтобы еще и били того, кто это докажет ...

Почему делом не занимается полиция? Парень пишет, что на вызов полицейские не приехали вообще. Должно быть возбуждено уголовное дело, это же сбыт краденого!"

Волонтер Роман Синицын: "Украинский екоммерс беспощаден".

Пиарщик и блогер Владимир Дегтярев в шутку постит кадр из фильма с подписью: "Лот №15. "Возврат товара". Автор неизвестен".

Правда, в комментариях к посту Рыбальченко многие выступили не на его стороне. Так, одна из пользовательниц упрекнула автора в неадекватном поведении, процитировав его же сообщения Карпюку: "Мне одной кажется, что тут кое-кто истеричка? "Ой все, значит потом, если доклад важнее". Я бы не доверяла".

Другой пользователь недоумевает, зачем было вообще связываться с владельцем: "Так было же получено согласие на возврат товара и денег, зачем выходить на незнакомого человека , в шутку намекать ему на драку и т.д.?"

Пишут о том, что пострадавший спровоцировал нападавшего хамством: "Роман, конечно, поведение владельца Стилуса неадекватное и непрофессиональное. Но вы сами с ним общались немного хамовато! Может этим и подогрели то, что он стал руки распускать".

Тем не менее бизнес-партнеры Рыбальченко считают, что даже навязчивость и раздраженные реплики - не повод давать волю рукам.

"Товарищи, если у вы считаете, что слова "ой все" — это провокация, после которой надо немедленно бежать защищать свою мусжкую честь кулаками и вести себя как неадекватное животное без мозга, у меня для вас плохие новости. ... Прямо кровь из глаз течет от всяких " нет, ну после ой все, я бы тоже вмазал". Диванные герои, однако", - пишет киевлянка Наталья Черничко, которая заявляет, что знает Рыбальченко много лет.

Она также пишет, что "случай со Стилусом включил в глубине успешных хипстеров голоса предков - продавщиц советских гастрономов и тетенек из ЖЕКА. Приехал понимаешь ли важный человек на конфренцию к морю, а тут какие-то клиенты мерзкие со "своими проблемами", как выразился один диванный воин. Этот голос не задушишь, не убьешь".