Светлана Лобода, которая недавно родила вторую дочь, задумывается о рождении третьего ребенка. Об этом известная певица рассказала в интервью российскому изданию "Московский комсомолец".

По словам певицы, во время второй беременности она решила, что родит еще сына.

"Сначала, конечно, очень хотела мальчика, когда узнала, что беременна. Но вся семья у меня сильно хотела девочку. Моя дочь требовала: мама, только хочу сестренку! И когда мы узнали, что у нас все-таки будет сестренка, счастья было много, я с этой мыслью свыклась за неделю и решила, что мальчик будет после. Успеем еще", - призналась Лобода.

Певица рассказала, что роды были очень легкими и продолжались 5 часов.

"Очень легко родила. В Америке рожать мне было очень хорошо", - отметила она.

Через две недели после родов Светлана Лобода оставила новорожденного ребенка в США и отправилась в Москву на "Премию МУЗ-ТВ 2018. Трансформация", где стала лучшей исполнительницей.

"Я оставила все, что нужно, на неделю вперед, хотя прилетела всего на два дня. Свое грудное молоко. Всю первую неделю (после родов) я занималась тем, что оставляла молоко на запас. Я – фанатичная мама, для меня принципиально важно кормить грудным молоком", - отметила артистка.

Кадр из последнего видео Лободы Super Star

Светлана Лобода также рассказала о своих творческих планах. "У меня есть цель стать артистом номер один очень долгое время, и, может, не только в одной или двух странах, а идти и дальше. Поэтому я тщательно изучаю английский язык, общаюсь с правильными людьми, ищем менеджеров. Может, и получится", - поделилась певица.

А на вопрос, когда же она рассекретит второго родителя ребенка, Лобода ответила: "Когда-нибудь ... когда-нибудь .... У меня все прекрасно".

Как сообщала "Страна", Лобода отказалась отвечать на вопросы журналистов об отце и имени своей дочери.

Также "Страна" писала, что Лобода показала тизер нового клипа, где танцует с большим животом.