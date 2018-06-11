В Тбилиси задержали оппозиционеров и стягивают спецназ в центр города
В центре Тбилиси у здания парламента полиция задержала нескольких членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" и разобрала установленные митингующими палатки. Об этом сообщает РИА Новости.
После этого обстановка у здания парламента накалилась, мобилизованы бригады спецназа и сотни полицейских. При этом прилегающий проспект Руставели свободен для автомобильного движения.
По данным ТВ "Рустави 2", задержан оппозиционный депутат Ника Мелия. Митингующие заявляют о физической расправе над Мелия со стороны полицейских.
В конце мая в Грузии начались акции протеста. Их инициатором стал стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура провела расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В конце мая суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение.
После начала протестов Министерство внутренних дел приступило к повторному расследованию дела. В рамках расследования задержали двух человек, в том числе бывшего сотрудника Главной прокуратуры Мирзу Субелиани.
Митингующие требовали найти виновных до 10 июня и в воскресенье возобновили акции протеста.
Ранее "Страна" писала о том, что Грузия надеется вступить в НАТО в 2021 году.
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