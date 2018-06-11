Для создания Высшего антикоррупицонного суда будет достаточно шести месяцев, но у власти может не хватить энтузиазма для этого.

Об этом заявил журналистам директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я со своей стороны могу сказать, что полгода хватит для создания этого суда. Будет ли такой энтузиазм у нашей власти? Честно говоря, у меня есть определенные сомнения", - сказал Сытник.

Он отметил, что принятие закона – первая и важная стадия, но гораздо более ответственный этап – процесс имплементации закона и создания суда.

7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде.

Принятый закон предусматривает, что суд будет сформирован в течение 12 месяцев со вступления его в силу и начнет работу при условии назначения по результатам конкурса не менее 35 судей, в том числе минимум 10 – апелляционной палаты. Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда.

Ранее "Страна" сообщала, что антикоррупционный суд создали под давлением Запада - глава НАБУ.

Также антикоррупционный суд может заработать в конце года - Холодницкий.