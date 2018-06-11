В Николаеве полицейские проверяют информацию о заминировании здания главного управления Госгеокадастра в Ингульскому районе города. Об этом сообщает полиция Николаевщины.

Информация о том, что на 7-9 этажах здания заложена взрывчатка, поступило в полицию 11 июня в 11:05.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Полиция осматривает помещения.

Однако позже полиция сообщила, что при обследовании объекта и прилегающей территории опасных предметов и устройств не обнаружено.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил ложную информацию о заминировании. Открыто уголовное производство.

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