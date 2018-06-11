Судья Шевченковского райсуда Киева, где сегодня избирается мера пресечения догхантеру Алексею Святогору, Андрей Трубников взял самоотвод.

Об этом сообщает "Укринформ".

Нового судью, который будет рассматривать это дело, пока выбирают.

Трубникова заявил, что попросил самоотвод, поскольку "имеет конфликт интересов" с подозреваемым. Святогор, заметил судья, неоднократно посылал угрозы ему и другим судьям Шевченковского суда.

Сам подозреваемый находится в зале суда за стеклянным боксом и без наручников.

Он заявил, что полностью поддерживает отвод судьи Трубникова.

Под судом собралось немало активистов - представителей общественных организаций зоозащитников, а также представители Нацкорпуса. Их около 100 человек. У здания суда и в самом помещении находятся также около 20 правоохранителей.

Напомним, Шевченковское управление полиции 1 июня объявило Святогора в розыск. 8 июня его задержали и объявили подозрение по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 (Создание и распространение продукции ,которое пропагандирует культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.

44-летний Алексей Святогор - скандально известный догхантер, один из самых жестоких и циничных убийц животных в Киеве. У него есть много страниц в различных социальных сетях, где он постоянно докладывает о своих "успехах" и оскорбляет тех, кто считает его "деятельность" аморальной.

Напомним, полиция просит суд арестовать адвоката Алексея Святогора.

Как сообщала "Страна", на счету Святогора убийства более тысячи бездомных собак.

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области догхантеры отравили 30 породистых собак.