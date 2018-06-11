Послезавтра, 13 июня, за день до старта чемпионата мира - 2018, в Москве пройдет Конгресс ФИФА, на котором утвердят место проведения Мундиаля - 2026.

В ФИФА оставили на голосовании обе кандидатуры на право проведения чемпионата мира. Наибольшие шансы получила совместная заявка США, Канады и Мексики, которая набрала четыре очка из пяти, а у Марокко - 2,7 балла. Минимальным для сохранения кандидатуры в голосовании было два балла.

Как передает Террикон, сильными сторонами американской совместной заявки являются множество современных стадионов, доступность и отличная инфраструктура. В пользу Марокко, которое четыре раза безуспешно пытается получить чемпионат мира, говорит ожидаемая поддержка стран Африки и Ближнего Востока.

С другой стороны, на Московском конгрессе ФИФА не будет рассматриваться вопрос увеличения количества участников с 32 до 48 команд уже в 2022 году в Катаре, так как этот пункт был снят с программы. Тем не менее, президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что он продолжит говорить об этой возможности с Катаром. Для расширенного турнира потребуется больше стадионов, и Катару, вероятно, придется разделить чемпионат с соседними странами.

Ранее "Страна" сообщала, что в ФИФА заявили, что на ЧМ-2018 арбитры будут останавливать матчи в случае проявления фактов расизма.