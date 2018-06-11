Президент США Дональд Трамп одобряет идею открыть в КНДР ресторан быстрого питания McDonald’s. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на источник, знакомый с ходом подготовки встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По данным собеседника издания, президент США намерен продемонстрировать Ким Чен Ыну, что Северная Корея станет богаче в случае сотрудничества с США.

О том, что лидер КНДР "в знак проявления доброй воли" может предложить открыть в Пхеньяне американскую сеть бургерных, говорилось в майском отчете ЦРУ. По мнению разведслужбы, это может продемонстрировать открытость Пхеньяна для западных инвестиций.

Напомним, что историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 9 утра (4:00 по Киеву) 12 июня в Сингапуре. Президент США не исключает, что по итогам саммита может быть подписан документ, окончательно завершающий Корейскую войну, которая закончилась в 1953 году.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сингапуре ввели беспрецедентные меры безопасности перед саммитом Трампа и Ким Чен Ына.

Также мы сообщали, что Трампа в Сингапуре поздравили с днем рождения раньше срока.