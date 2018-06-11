Под Киевом в городе Ирпень собака бойцовской породы покусала свою хозяйку, в результате чего пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как сообщили правоохранители, трагедия произошла поздно вечером на территории одного из частных домовладений Ирпеня.

"Стаффордширский терьер неожиданно набросился на женщину и сильно покусал. На момент прибытия полицейских, соседям удалось закрыть разъяренное животное в комнате дома. Чтобы успокоить собаку, работники полиции вызвали спецслужбу зоозащитников. После введения нескольких доз транквилизаторов терьера отвезли в ветеринарную клинику. В тяжелом состоянии женщина была доставлена ​​в больницу", - сообщили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что 200 бездомных щенков из зоны ЧАЭС уедут на ПМЖ в США. Фото.

Также под Харьковом жители год опекают местного "хатико", которого хозяева бросили у дороги.