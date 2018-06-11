Контрольно-дисциплинарная комиссия Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) вынесла свой вердикт по поводу инцидента в последнем матче минувшего чемпионата Украины между Динамо и Шахтером.

Напомним, что тот матч "горняки" проиграли со счетом 2 - 1, а под занавес поединка на поле выбежала группа фанатов и атаковала игроков дончан. Один из них даже ударил ногой Ярослава Ракицкого.

За такое поведение КДК ФФУ оштрафовал столичный клуб на 500 тысяч гривен. Кроме того, "Динамо" проведет один матч при пустых трибунах, сообщает экс-член исполкома ФФУ Артем Франков в своем Twitter.

Таким образом, Динамо сыграет с Ворсклой 25 июля без домашней поддержки. Киевляне могут подать апелляцию, но тогда есть риск, что при пустом стадионе пройдет поединок 3-го тура с "Шахтером".

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо не стало продлевать контракт с Русланом Ротанем, он уйдет из команды.

Также мы рассказывали, что защитник "Палмейраса" Че Че подписал контракт с киевским Динамо.