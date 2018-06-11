В Киеве на левом берегу Днепра загорелась лесопарковая зона площадью 3 гектара.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной Госслужбы чрезвычайных ситуаций Светлана Водолага, передает Громадське.

По словам пресс-секретаря, вызов о пожаре поступил в 14:18. На место происшествия отправились 2 подразделения ГосЧС. Также к тушению пожара привлечении специалисты лесного хозяйства и коммунальные службы.

Как сообщала "Страна", в Чернобыле на третьи сутки погасили лесной пожар.

Ранее стало известно, что в киевских Новобеличах дотла сгорел элитный банный клуб. Возгорание произошло около 7:00 и огонь охватил все двухэтажное здание. Пожар удалось потушить только спустя 4 часа, в результате полностью сгорели все помещения и даже крыша.

Также в Одессе горело здание, принадлежащее мореходному училищу.