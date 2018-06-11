Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак может возглавить Донецкую областную гражданско-военную администрацию после отставки Павла Жебривского.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на СМИ и приводит комментарий Грымчака по этому вопросу.

"Я не комментирую. Без комментариев. Я когда-то давал интервью и говорил, что я в команде президента. Если это нужно, возможно, я бы согласился", - сказал он.

Юрий Грымчак родился в Донецке. С апреля 2005 года по июнь 2006 года – заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации. Избирался народным депутатом по спискам Блока "Наша Украина - Народная Самооборона".

С октября 2016 года по март 2017 года – советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

10 марта 2017 года назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Климкин прилетел в Берлин на встречу министров "нормандской четверки".

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