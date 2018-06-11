Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею о проведении американо-российского саммита. Такое заявление она сделала сразу после возвращения с "бурной" встречи лидеров G7, сообщает Bloomberg.

Президент России Владимир Путин не был приглашен на саммит G7 в Канаде, но глава США Дональд Трамп пригласил его на личную встречу.

На прошлой неделе официальный представитель Белого дома сообщил о том, что Австрия предложила США провести саммит Путина и Трампа в Вене.

"Я, конечно, согласна с этим... Я бы даже хотела, чтобы это произошло - чтобы два президеннта встретились после длительного периода времени ", - сказала Меркель в интервью одному из немецких телеканалов.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин сообщил о подготовке встречи с Трампом.

Также мы сообшали, о чем говорили по телефону Путин и Порошенко. Версии Кремля и Банковой.