Украинская певица и победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко, которая показала свой дом на солнечных батареях, похвасталась стильным нарядом.

На странице в соцсети исполнительница выложила серию фотографий, на которых изображена в дизайнерской вышиванке от Оксаны Полонец.

"Люблю вышиванку!" - коротко прокомментировала фото артистка.

Вероятно, фото были сделаны в одном из столичных заведений.

На фотографиях Руслана предстает возле сена и позирует на креслах.

Напомним, дизайнерскую одежду Оксаны Полонец часто выбирает для официального выхода первая леди Украины Марина Порошенко. Так, в платье пудрового цвета от украинского бренда Oksana Polonets она встретилась с женой Макрона. В этом же вышитом наряде Марина Порошенко отмечала День независимости Украины.

Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Цены на одежду бренда Oksana Polonets стартуют от 5 000 грн. Эксклюзивный пошив костюма как у Марины Порошенко обойдется около 15 000 грн. Отметим, что у дизайнера Оксаны Полонец есть платья и по 30 000 грн.

Напомним, ранее певица Руслана обнаружила в украинцах корни древних шумеров, живших в Сирии и Ираке. Руслана отметила, что украинцы пользуются "референсами, которые навязал в свое время СССР", и воспринимают себя как остаток Советской Украины.

Также "Страна" писала, что Руслана перенесла операцию на левом глазу.