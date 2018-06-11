В возрасте 68 лет умер бывший гитарист влиятельной и коммерчески успешной британо-американской группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн.

Об этом пишет The Guardian.

Причина смерти Кируэна не раскрывается. Известно, что он стал бездомным после 1970-х.

С коллективом Fleetwood Mac Дэнни Кируэн начал выступать в 1968 году, через год после основания. Тогда ему было 18 лет. Спустя некоторое время он пристрастился к алкоголю и бил изгнан из группы, занявшись после сольной карьерой.

В интервью The Independent в 1993 году он заявил, что с тех пор, как он начал гастролировать с группой Fleetwood Mac, он не имел дома.

Ранее "Страна" сообщала, что в США умер известный блюзмен.

Также в Великобритании после падения с лестницы умер знаменитый бас-гитарист.