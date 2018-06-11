В Мариуполе пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке. В ходе конфликта с местными жителями он выстрелил из травматического пистолета в мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали 59-летнего стрелка на месте инцидента. Мужчина был пьян.

"Выяснилось, что во дворе играли дети водяными пистолетами. Из окна это увидел сосед, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По его словам, ему показалось, что взрослые, которые находились рядом, направляли настоящее оружие на детей, поэтому мужчина решил спасти малышей", - говорится в сообщении.

Он с криками выбежал во двор и один раз выстрелил вверх. Родители детей начали успокаивать агрессора, пытаясь отобрать оружие. В это время мужчина два раза выстрелил в 30-летнего отца одного из детей.

Раненого госпитализировали в местную больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Злоумышленник сообщил, что купил травматический пистолет через интернет-сеть для самообороны.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Мариуполе психически больной мужчина выстрелил из гранатомета и повредил детскую амбулаторию.

Также "Страна" сообщала, как в Киеве на детской площадке нашли боевую гранату Ф-1.