Порошенко подписал закон о высшем антикоррупционном суде
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. Об этом глава государства написал в своем микроблоге в соцсети.
Фото: twitter.com
"Сегодня в этот исторический день - годовщину безвизоа - подписываю Закон "О Высшем антикоррупционном суде". Это - ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!", - написал президент в Тwitter.
Церемония официального подписания состоялась во время встречи главы государства со слушателями Академии лидерства.
Напомним, создание в Украине Антикоррупционного суда является ванейшим требованием МВФ, без которого невозможен очередной транш кредита.
Ранее "Страна" писала о том, что Антикоррупционный суд может заработать в конце года - Холодницкий.
Также мы сообщали, что Холодницкий уже знает, когда САП может отправить первые материалы в Антикоррупционный суд.