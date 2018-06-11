Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. Об этом глава государства написал в своем микроблоге в соцсети.

Фото: twitter.com

"Сегодня в этот исторический день - годовщину безвизоа - подписываю Закон "О Высшем антикоррупционном суде". Это - ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!", - написал президент в Тwitter.

Церемония официального подписания состоялась во время встречи главы государства со слушателями Академии лидерства.

Напомним, создание в Украине Антикоррупционного суда является ванейшим требованием МВФ, без которого невозможен очередной транш кредита.

Ранее "Страна" писала о том, что Антикоррупционный суд может заработать в конце года - Холодницкий.

Также мы сообщали, что Холодницкий уже знает, когда САП может отправить первые материалы в Антикоррупционный суд.