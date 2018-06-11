В Одессе на Куликовом поле обнаружили полураздетый труп
На Куликовом поле в Одессе обнаружили труп мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Тело мужчины, на вид которому 35 лет, без внешних признаков насильственной смерти.
Личность погибшего и обстоятельства его гибели полиция устанавливает.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса Украины.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе, осужденный за убийство, тяжело ранил ножом сотрудника колонии.
В конце мая между 41-летним злоумышленником и 43-летним сотрудником колонии возник конфликт и осужденный напал на правоохранителя. В результате нападения пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости и печени и был госпитализирован.
Также в Одессе на улице нашли тело обезглавленной женщины.