На Куликовом поле в Одессе обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Тело мужчины, на вид которому 35 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

Личность погибшего и обстоятельства его гибели полиция устанавливает.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе, осужденный за убийство, тяжело ранил ножом сотрудника колонии.

В конце мая между 41-летним злоумышленником и 43-летним сотрудником колонии возник конфликт и осужденный напал на правоохранителя. В результате нападения пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости и печени и был госпитализирован.

Также в Одессе на улице нашли тело обезглавленной женщины.