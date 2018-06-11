Главная сенсация европейского футбола, сборная Исландии впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу и попала в группу смерти. "Викинги" сыграют с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.

Причем, свой первый матч исландцы проведут как раз против Месси и Со.

Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон заявил, что команда будет максимально аккуратна и сконцентрирована во время своего первого матча на чемпионате мира против команды Аргентины.

Об этом передает Чемпионат.

"Мы чувствуем себя хорошо и готовимся к первой игре. Все знают, что Аргентина - одна из лучших команд. Да, мы взволнованы, но мы уверены, что мы можем выиграть любой из предстоящих матчей. Это будет тяжело, но в футболе возможно все, что угодно. Футбол - игра для 22 игроков. И поэтому противостоять будет команда Аргентины команде Исландии, и сборная Исландии к этому готовится. Правда, противопоставить что-то Месси - лучшему футболисту мира - очень сложно", - считает Сигурдссон.

Ранее "Страна" сообщала, что за три дня до старта ЧМ-2018 тренера сборной Аргентины обвинили в секс-домогательствах