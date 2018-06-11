Национальный банк Украины (НБУ) подал иски в Швейцарии и Украине против экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского на общую сумму 10 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте центробанка.

Согласно сообщению, судебные производства касаются выполнения Игорем Коломойским обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу НБУ.

"Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, предоставленных Нацбанком Привабанку в период между 2008 и 2015 годами. Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям на сумму около 10 млрд грн", – указано в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ проиграл в суде право отнять "Буковель" у Коломойского. Но будет это оспаривать.

Также Коломойский просит суд защитить его честь и деловую репутацию.