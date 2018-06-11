Коммунальщики пожаловались на ромов, которые заполонили Южный вокзал в Киеве
В Киеве на территории Южного железнодорожного вокзала поселились ромы. Коммунальные работники пожаловались на "непрошенных гостей", которые оставляют после себя много мусора.
Об этом сообщили в КП "Дорожно-эксплуатационное управление Соломенского района" в Facebook.
Уборщики рассказали, что ромов неоднократно выгоняли с территории вокзала, но они возвращаются снова.
В зоне отдыха постоянно остается грязь, мусор и другие продукты жизнедеятельности. Отдельным пунктом коммунальщики отмечают, что справлять свои нужды ромы ходят в подземный переход.
Фото: facebook.com/lossolomaskyiv
Фото: .facebook.com/lossolomaskyiv
Фото: facebook.com/lossolomaskyiv
Фото: facebook.com/lossolomaskyiv
Фото: facebook.com/lossolomaskyiv
Как сообщала "Страна", Нацдружины поставили "дедлайн" ромам в Голосеевском парке. После этого лагерь ромов разгромили. А полиция Киева пообещала отреагировать на разгром лагеря ромов в Голосеевском парке.