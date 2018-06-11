В Киеве на территории Южного железнодорожного вокзала поселились ромы. Коммунальные работники пожаловались на "непрошенных гостей", которые оставляют после себя много мусора.

Об этом сообщили в КП "Дорожно-эксплуатационное управление Соломенского района" в Facebook.

Уборщики рассказали, что ромов неоднократно выгоняли с территории вокзала, но они возвращаются снова.

В зоне отдыха постоянно остается грязь, мусор и другие продукты жизнедеятельности. Отдельным пунктом коммунальщики отмечают, что справлять свои нужды ромы ходят в подземный переход.

Фото: facebook.com/lossolomaskyiv

Фото: .facebook.com/lossolomaskyiv

Фото: facebook.com/lossolomaskyiv

Фото: facebook.com/lossolomaskyiv

Фото: facebook.com/lossolomaskyiv

Как сообщала "Страна", Нацдружины поставили "дедлайн" ромам в Голосеевском парке. После этого лагерь ромов разгромили. А полиция Киева пообещала отреагировать на разгром лагеря ромов в Голосеевском парке.