Заработная плата главы Администрации Президента Игоря Райнина за май составила 53 167 гривен. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на Государственное управление делами .

"Общая сумма заработной платы главы Администрации Президента Украины Райнина И.Л. за май 2018 года составляет 53 166,68 гривен", - говорится в сообщении.

В частности, 18 тыс. гривен составил должностной оклад чиновника, 12,6 тыс. - надбавка за интенсивность труда, 9,2 тыс. – премия, 7 тыс. – надбавка за выслугу лет, 3,6 тыс. – надбавка за исполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, 2,7 тыс. – надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Зарплата первого заместителя главы АП Виталия Ковальчука в мае составила 43 482 гривны.

У двух из заместителей главы Администрации зарплата в мае была выше, чем у первого зама: 49 177 гривен у Валерия Кондратюка и 43 667 гривен у Ростислава Павленко.

Замглавы Администрации Константин Елисеев заработал в мае 43 329 гривен.

Самые низкие зарплаты за май у замглавы Алексея Филатова - 34 597 гривен и у Дмитрия Шимкива – 32 787 гривен.

При этом 27 851 гривна зарплаты Филатова за май (то есть после выплаты с нее обязательных налогов и сборов в сумме 6,7 тыс. гривен) была перечислена на благотворительность в соответствии с его заявлением.

Заработная плата главы Администрации Президента Игоря Райнина за март составила 53 167 гривен. А в апреле Райнин заработал 11,9 тыс. гривен надбавки за интенсивность труда.

Ранее "Страна" писала о том, что вице-премьеру Зубко за май начислили зарплату почти в 44 тысячи гривен.

Также мы сообщали, что министр финансов Японии вернет годовую зарплату из-за скандала с подделкой документов.