Государственная фискальная служба останется в подчинении Министерства финансов после информации о переподчинении профильного ведомства правительству. Об этом сообщают "Украинские новости".

"ГФС останется в подчинении Минфина", - сказал источник в Кабинете Министров.

Напомним, 23 мая Кабинет Министров вывел Государственную фискальную службу из подчинения Министерства финансов.

При этом бывший министр финансов Александр Данилюк сообщил, что такое решение принято незаконно.

Кроме этого, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

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