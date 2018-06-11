Президент США Дональд Трамп, который в настоящий момент пребывает в Сингапуре и готовится ко встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, получил в подарок торт раньше срока.

Об этом сообщил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан и разместил фото Трампа с премьер-министром страны Ли Сяньлунем.

"Празднуем день рождения, немного рановато", - написал министр иностранных дел Сингапура.

В четверг Дональду Трампу исполняется 72 года.

Фото: facebook.com/Vivian.Balakrishnan.Sg

Как сообщала "Страна", встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Также мы писали, что появилось видео кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре.