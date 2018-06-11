Травмы важных игроков, это просто какой-то бич для многих команд, которые сейчас готовятся к чемпионату мира - 2018.

Последнее тревожное сообщение пришло из стана сборной Испании. Защитник Барселоны Жерар Пике получил травму на тренировке, которая прошла сегодня, 11 июня, и покинул занятия. Об этом сообщает A Bola.

Во время занятий футболист получил повреждение левого колена и не смог продолжить тренировку. Также среди испанских игроков не было защитника Реала Даниэля Карвахаля, который еще не успел окончательно восстановиться от травмы, полученной в киевском финале Лиги чемпионов против Ливерпуля.

На групповом этапе чемпионата мира - 2018 сборной Испании предстоит встретиться с Португалией (15 июня), Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня).

Ранее "Страна" сообщала, что экс-полузащитник Шахтера Фред получил травму и может пропустить ЧМ-2018.