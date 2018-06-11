Украинцы в мае продали рекордный объем валюты
В мае чистая продажа наличной валюты через банковскую систему составила $350,6 млн. Это рекордный показатель с мая 2017 года для продажи населением Украины.
Об этом сообщает FinClub.
По данным НБУ, в мае банки купили у населения наличной валюты на сумму $1,074 млрд, что является рекордным показателем с 2015 года. А продали населению валюты на $723,3 млн. Это рекордный показатель с декабря 2017 года.
С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил $966 млн.
Фото: finclub.net
Напомним, что украинцы скупают доллар, не понимая ситуацию с МВФ.
Как сообщала "Страна", Нацбанк может ввести валютные ограничения, если не будет транша МВФ.
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