В мае чистая продажа наличной валюты через банковскую систему составила $350,6 млн. Это рекордный показатель с мая 2017 года для продажи населением Украины.

Об этом сообщает FinClub.

По данным НБУ, в мае банки купили у населения наличной валюты на сумму $1,074 млрд, что является рекордным показателем с 2015 года. А продали населению валюты на $723,3 млн. Это рекордный показатель с декабря 2017 года.

С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил $966 млн.

Фото: finclub.net

Напомним, что украинцы скупают доллар, не понимая ситуацию с МВФ.

Как сообщала "Страна", Нацбанк может ввести валютные ограничения, если не будет транша МВФ.