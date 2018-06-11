В ночь на понедельник, 11 июня, под Андреевской церковью в Киеве появилась статуя солидного мужчины в шляпе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил музей "Андреевская церковь".

В сообщении говорится, группа молодежи ночью "усадила" статую" на скамейку. Сотрудники музея попросили опознать, кто запечатлен скульптором и откуда эта статуя.

В комментариях под постом пользователи быстро установили, что статуя раньше сидела возле входа в паб "Гастро-бар № 7" на улице Пушкинской. Однако по поводу личности "путешественника" у пользователей были разногласия. В результате выяснилось, что каменный солидный джентльмен - американский предприниматель и основатель всемирно известного бренда виски Джек Дениэл.

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