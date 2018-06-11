Киевское Динамо в преддверии нового сезона проводит довольно активную трансферную политику, одним из сюрпризов которой стало то, что "бело-синие" решили расстаться с культовым полузащитником.

Руслан Ротань покинет киевское Динамо. Его контракт завершается этим летом и продлеваться не будет.

Об этом передает Footballhub.

Напомним, что Руслан Ротань вернулся в Динамо этой зимой после выступлений в составе чешской Славии.

В течение второй части сезона Ротань сыграл в составе динамовцев 17 матчей, но результативными действиями отметиться не успел.

Стоит напомнить, что этот приход в Динамо стал уже вторым в карьере игрока. Ротань уже выступал в составе "бело-синих" в течение 3 лет, с 2005 по 2008 год. И за это время сыграл 59 матчей, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо интересуется полузащитником ПСЖ, который не играл больше года.