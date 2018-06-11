Апелляционный суд Львовской области огласил свое постановление, которым оставлен в силе оправдательный приговор Долинского суда Ивано-Франковской области для журналиста Руслана Коцабы, которого обвиняли в госизмене.

Об этом сообщает адвокат Татьяна Монтян на своей странице в Facebook.

"Напоминаю, что после полного оправдания Коцабы и освобождения его из-под стражи еще 14 июля 2016 года его несчастное дело пустилась в долгий путь по судебным инстанциям - с целью не допустить как можно дольше вынесения окончательного решения Европейским Судом по правам человека", - добавила она.

По ее данным, дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение, и Апелляционный суд Киевской области отправил его на повторное рассмотрение в суд первой инстанции со стадии подготовительного судебного заседания.

Долинский райсуд принял оправдательный приговор, а Львовская апелляция его подтвердила.

В то же время, Монтян не исключает, что это еще не конец. "Сейчас в реестре судебных решений по делу Коцабы - 44 (сорок четыре!!!) процессуальных документа", - сообщает она и отмечает, что эти дела прокуроры могут отправить в суд.

Фото: facebook.com/tetiana.montian.7

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