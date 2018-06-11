Российская правозащитница Зоя Светова опубликовала письмо украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в тюрьме уже 29 день.

Об этом правозащитница Светова сообщила в Facebook.

По ее словам, это письмо Сенцов написал 7 июня - на 25-й день голодовки. Она отметила, что написала письмо украинскому режиссеру, в котором рассказала, что известные российские актеры и режиссеры записали ролик в его защиту, где читают его рассказы.

Фото: facebook.com/zoiasvetova

Ответ Сенцова в полном виде:

"Рад был получить от тебя весточку, хоть и короткую, но с хорошими новостями. Я, конечно, не могу себе представить, что такие замечательные артисты, которыми я всегда восхищался, читают мои скромные детские рассказы. Мне очень трудно в это поверить, особенно из места, где я нахожусь.

А в том, что (режиссер Андрей - ред.) Звягинцев плачет над "Собакой" (рассказ Сенцова), мне поверить особенно тяжело. Хотя, если я сам плакал над ней, когда перечитал его только один раз - на второй вряд ли когда-нибудь решусь, слишком трудно - почему это не может сделать кто-то другой?

У нас с Звягинцевым очень странная заочная связь. Я видел его однажды на фестивале в Минске, но не стал знакомиться. Не в моих правилах навязываться людям, тем более знаменитым, когда нет никакого дела, а просто так. Хотя я уже в то время считал его одним из сильнейших российских режиссеров нашего времени. А его "Возвращение" поразило меня в самое сердце и мотивировало снимать "Гамера". Потому что у меня был живой пример успешного дебюта, перевернувший жизнь человека.

А потом, когда уже была тюрьма, он написал свое открытое письмо в мою поддержку. А мне потом, совершенно случайно, удалось посмотреть "Левиафана" в неволе. И это не только лучший фильм, который я увидел за эти четыре года, но и однозначно лучшее, что породило российское кино за последние годы.

Поэтому передай ему от меня большой привет, слова признания его несомненного таланта и моего уважения. И отдельное спасибо за это письмо. Только добавь, что зря он изобразил меня жертвой, нуждающейся в пощаде победителя. Я не проиграл и пощады не прошу. Я хорошо понимал, на что шел, за что оказался здесь и ни о чем не жалею. И отвечу ему словами д'Артаньяна из советского фильма: "Посмотрим, кто у чьих ботфортов в конце концов согнет свои колени".

Отдельный и горячий привет передай Юрию Дмитриеву (публицист, глава отделения правозащитной организации "Мемориал" в Республике Карелия). Я, конечно, с ним не знаком, но читал его интервью "Новой газете". И сразу видно, насколько он достойный человек.

Передай, если кому сможешь из актеров, кто озвучил мои рассказы, привет, благодарность вместе с удивлением и восхищение. Спасибо им за это! Ну и привет всем добрым людям и не только.

Как сообщала "Страна", сестра Сенцова заявила, что семья не просила Путина освободить ее брата.

Напомним также, что глава министерства информационных дел Павел Климкин воспринял слова Мураева о Сенцове как оскорбление для всего украинского народа.