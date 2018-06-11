В Черниговской области на выезде из Украины перед въездом в Россию со стороны пункта пропуска "Сеньковка" наблюдается скопление грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По состоянию на 12.00 понедельника, 11 июня, очередь на выезд составила около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них после оформления в украинском пункте пропуска застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной.

Фото: dpsu.gov.ua

Кроме того, за минувшие сутки и в понедельник утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска "Нехотеевка" (напротив пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области), не пропустили на территорию Россию без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины.

"Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием дня России. Является ли это причиной - в настоящее время не известно. Ситуация отслеживается", - говорят в украинском погранведомстве.

Ранее "Страна" писала о том, что шесть стран ЕС продлят усиленный контроль на границах еще на полгода.

Также мы сообщали, что Украина на сутки закрыла пункт пропуска на границе с Молдовой.