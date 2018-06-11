Чем ближе старт чемпионата мира - 2018, тем более и более футбол завладевает умами и простых болельщиков и сильных мира сего.

Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу отстутствия в составе национальной команды скандального форварда мадридского Реала Карима Бензема.

"Я президент республики, а не главный тренер сборной Франции. Я люблю футбол и могу высказать свое мнение, но ответственным за команду является Дидье Дешам, и я ему доверяю. Никто не станет спорить с тем, что Бензема отлично проявляет себя в Испании и Лиге чемпионов. Но порой бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде", - приводит слова Макрона Marca.

Напомним, Бензема был исключен из национальной команды Франции после скандальной истории с шантажом полузащитника сборной Матье Вальбуэна в 2015 году.

Ранее "Страна" сообщала, что за три дня до старта ЧМ-2018 тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвинили в секс-домогательствах.